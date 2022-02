Covid oggi Lombardia, 5.231 contagi e 49 morti: bollettino 19 febbraio

(Adnkronos) – Sono 5.231 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 19 febbraio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 49 morti, che portano il numero delle vittime complessive in regione a 38.286 da inizio pandemia, secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile. Nel dettaglio i numeri dei nuovi positivi per provincia: Milano 1.498, Brescia 749, Varese 474, Monza e Brianza 436, Bergamo 375, Como 351, Pavia 318, Mantova 288, Cremona 201, Lecco 130, Lodi 115 e Sondrio 96.