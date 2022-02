Covid oggi Lazio, 6.410 contagi e 22 morti. A Roma 2.823 casi

(Adnkronos) – Sono 6.410 nuovi i nuovi contagi registrati oggi, 18 febbraio, nel Lazio secondo il bollettino con i numeri Covid della Regione. Riportati altri 22 morti. A Roma 2.823 casi. Nello specifico “su 14.905 tamponi molecolari e 43.971 tamponi antigenici per un totale di 58.876 tamponi, si registrano 6.410 nuovi casi positivi (+35), sono 22 i decessi (-7), 1.739 i ricoverati (-45), 158 le terapie intensive (-7) e +12.596 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,8%. I casi a Roma città sono a quota 2.823”, comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, ribadendo “l’importanza, per coloro che sono guariti e non avessero completato il ciclo vaccinale, di effettuare la dose di richiamo trascorsi 120 giorni dalla guarigione”.

Nel dettaglio: nella Asl Roma 1 si registrano 1.188 nuovi casi e 3 decessi nelle ultime 24 ore, nella Asl Roma 2 sono 847 i nuovi casi e 4 i decessi; nella Asl Roma 3 sono 788 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 4: sono 785 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl Roma 5: sono 532 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 6: sono 708 i nuovi casi e 2 i decessi.

Nelle province si registrano 1.562 nuovi casi. Nella Asl di Frosinone sono 454 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore; nella Asl di Latina sono 671 i nuovi casi e 5 i decessi; nella Asl di Rieti sono 170 i nuovi casi e 1 decesso e nella Asl di Viterbo 267 casi e 2 decessi.