Covid oggi Italia, Speranza: “Fase nuova, ma piedi per terra e prudenza”

(Adnkronos) – “Siamo finalmente in una fase” della pandemia covid “che appare essere diversa rispetto ai mesi precedenti”. Così il ministro della Salute Roberto Speranza in un videomessaggio all’evento di Aiom ‘Le sfide globali e il cancro’. “Dobbiamo tenere ancora i piedi per terra – sottolinea – e avere ancora massima prudenza ma per la prima volta dopo molte settimane guardiamo a numeri che stanno finalmente migliorando”. “I casi sono ancora altissimi e serve attenzione e cautela – continua il ministro – Ma grazie ai vaccini e ai comportamenti corretti delle persone stiamo registrando un abbassamento del numero dei contagi e riduzione delle ospedalizzazioni. Speriamo che questi numeri continuino a scendere. E questo ci potrà far aprire una fase nuova”.