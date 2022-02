Covid oggi Italia, Locatelli: “Presto via obbligo mascherine all’aperto”

(Adnkronos) – La curva dei contagi covid in Italia rallenta e la fine all’obbligo delle mascherina all’aperto potrebbe arrivare “tra qualche settimana”. E’ lo scenario che delinea Franco Locatelli, coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts), ospite di ‘Buongiorno’ su SkyTg24. Ma su una data precisa Locatelli sottolinea che “occorre verificare l’andamento della curva epidemiologica”.

“Ci stiamo certamente avviando a situazione favorevole, i numeri ci indicano che questa è la direzione giusta, i numeri dei nuovi casi e delle terapie intensive. Abbiamo gestito ondata Omicron mantenendo tutto aperto”, dice Locatelli.

La campagna di vaccinazione si esaurirà con le terze dosi? “Abbiamo da affrontare la problematica della quarta dose in modo molto laico, non dandola per scontata ma non escludendo la somministrazione, vediamo i dati che emergono e poi faremo le scelte. Scelte che potranno essere anche differenziate in funzione dello stato immunologico, ad esempio la compromissione del sistema immunitario per patologie o per motivi genetici”, dice.