Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 7 febbraio

(Adnkronos) – Il bollettino con i numeri Covid in Italia oggi, lunedì 7 febbraio 2022, dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da Coronavirus, ricoveri e morti. Nel giorno in cui entrano in vigore le nuove misure per contrastare il coronavirus – super Green Pass illimitato, nuove regole per la gestione dei casi Covid nelle scuole e per le quarantene – i numeri da Lombardia e Campania, Toscana e Lazio, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto su campagna vaccinale e il booster mentre i contagi sono in calo.

Sono 2.345 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 7 febbraio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 4 morti. I nuovi contagi sono stati individuati su 31.744 tamponi.

I nuovi casi per provincia – Provincia di Bari: 706; Provincia di Bat: 187; Provincia di Brindisi: 193; Provincia di Foggia: 375; Provincia di Lecce: 645; Provincia di Taranto: 209; Residenti fuori regione: 17; Provincia in definizione: 13.

Le persone attualmente positive sono 105.994. I pazienti covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 750. In terapia intensiva, invece, 70 malati.

Sono 2.783 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 7 febbraio. 24.260 i test effettuati, di cui 9.347 tamponi molecolari e 14.913 test rapidi. Lo comunica su Telegram il presidente della Regione Eugenio Giani. Il tasso dei nuovi positivi è 11,47% (61,6% sulle prime diagnosi).

Sono 2.858 i contagi da coronavirus registrati oggi, 7 febbraio 2022, in Veneto, secondo i dati della Regione. I decessi sono 11. Le persone attualmente positive sono 168.750, mentre le vittime da inizio pandemia sono 13.373. Stabile il numero dei ricoveri: sono 1.711 (+1) i pazienti attualmente nei reparti non critici, mentre sono 160 (-2) i pazienti nelle terapie intensive. Il maggior numero di nuovi contagi si registra a Verona (+655), seguita da Vicenza (+490).

In Basilicata sono 431 contagi da coronavirus registrati oggi, 7 febbraio,, su un totale di 2.884 tamponi (molecolari e antigenici). Si registrano 2 decessi per Covid-19. Sono i dati del bollettino regionale della task force coronavirus riferito alle ultime 24 ore. Le persone decedute risiedevano a Nova Siri e Potenza. Sono state registrate 431 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 95 di cui 4 (+1) in terapia intensiva: 48 (di cui 2 in TI) nell’ospedale di Potenza; 47 (di cui 2 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono circa 20mila.