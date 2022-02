Covid oggi Italia, 59.749 contagi e 278 morti: bollettino 16 febbraio

(Adnkronos) – Sono 59.749 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 16 febbraio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 278 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 555.080 tamponi con un tasso di positività del 10,76%. Sono 15.127 ricoverati con sintomi, 475 in meno da ieri, 1.073 i pazienti in terapia intensiva, 46 in meno da ieri.

Le persone attualmente positive sono 1.480.113 con un calo di 70.297 unità da ieri. Nelle ultime 24 ore si contano 129.888 guariti, per un totale di 10.633.268 da inizio pandemia.



LOMBARDIA – Sono 5.964 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 16 febbraio 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono morte 18 persone. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 79.372 tamponi, di cui è risultato positivo il 7,5%. Diminuiscono i ricoverati: nelle terapie intensive ci sono 162 pazienti, 4 meno di ieri; nei reparti ordinari 1.756, 116 meno di 24 ore fa. Da inizio pandemia i decessi sono stati 38.127 nella Regione.

Sono oggi 1.885 i nuovi casi Covid nel territorio metropolitano di Milano, di cui 796 nella città capoluogo. Seguono la provincia di Brescia con 714 contagi, quella di Monza e Brianza con 549, Bergamo con +525 e Varese con +489. La provincia di Pavia fa registrare oggi 366 nuovi positivi, quella di Mantova 316, Como 308, Cremona 219, Lecco 176 e Lodi 147. Incremento a due cifre in provincia di Sondrio, dove i nuovi casi sono 66.

LAZIO – Sono 6.531 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 16 febbraio 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 23 morti nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 13.862 tamponi molecolari e 44.930 antigenici con un tasso di positività all’11,1%.

I ricoverati sono 1.844, 34 in meno da ieri, 166 le terapie intensive, 9 in meno da ieri, e 17.295 i guariti. I casi a Roma città sono a quota 2.816. “Prosegue il trend in discesa dei ricoveri e oggi record di guariti, sono quasi il triplo dei nuovi casi positivi” dice l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato nel bollettino Covid quotidiano.

In dettaglio i casi e i decessi nelle aziende sanitarie regionali nelle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 1.139 i nuovi casi e 3 i decessi; Asl Roma 2: sono 900 i nuovi casi e 5 i decessi; Asl Roma 3: sono 777 i nuovi casi e 2 i decessi Asl Roma 4: sono 615 i nuovi casi e 3 i decessi; Asl Roma 5: sono 537 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 6: sono 663 i nuovi casi e 2 i decessi Nelle province si registrano 1.900 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 567 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Latina: sono 780 i nuovi casi e 3 i decessi; Asl di Rieti: sono 211 i nuovi casi; Asl di Viterbo: sono 342 i nuovi casi e 4 i decessi.

EMILIA ROMAGNA – Sono 3.991 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 16 febbraio, in Emilia Romagna, su un totale di 28.934 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 12.800 molecolari e 16.134 test antigenici rapidi. Lo riferisce il bollettino con i dati Covid della Regione. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 13,8%. Sono 21 i decessi. L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 39,2 anni.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 105 (-4 rispetto a ieri, pari al -3,7%), l’età media è di 63,1 anni. Sul totale, 54 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 65 anni), il 51,4%; 51 sono vaccinati con ciclo completo (età media 60,8 anni). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.931 (-43 rispetto a ieri, -2,2%), età media 74,4 anni.

TOSCANA – Sono 3.328 i nuovi contagi da coronavirus oggi 16 febbraio in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 30 morti. I nuovi casi, 1.243 confermati con tampone molecolare e 2.085 da test rapido antigenico, che portano il totale a 824.269 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dell’1,1% e raggiungono quota 754.175 (91,5% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 9.668 tamponi molecolari e 22.409 tamponi antigenici rapidi, di questi il 10,4% è risultato positivo. Sono invece 5.925 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 56,2% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 61.375, -6,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.117 (33 in meno rispetto a ieri), di cui 69 in terapia intensiva (3 in meno).

VENETO – Sono 4.498 i nuovi contagi da coronavirus oggi 16 febbraio in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 10 morti. I nuovi casi, individuati su 34.814 tamponi effettuati, sono così suddivisi per provincia: Bari: 1.264; Bat: 331; Brindisi: 405; Foggia: 726; Lecce: 1.155; Taranto: 566; Residenti fuori regione: 31; Provincia in definizione: 20. Sono 92.071 le persone attualmente positive, 727 le ricoverate in area non critica e 64 in terapia intensiva. Dati complessivi: 692.126 casi totali, 8.400.527 tamponi effettuati, 592.584 persone guarite e 7.471 decessi.

BASILICATA – Sono 786 i nuovi contagi da covid in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 15 febbraio. Si registrano inoltre altri 3 morti. 4.195 i tamponi (molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore. Le persone decedute risiedevano a Gallicchio, Matera, Tramutola. Sono state registrate 831 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 93 (-6) di cui 3 (-1) in terapia intensiva: 48 nell’ospedale di Potenza; 45 (di cui 3 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono circa 19.800.

Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 1.643 somministrazioni. Finora 466.148 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,3 per cento della popolazione che ammonta a 553.254 residenti), 431.975 hanno ricevuto la seconda (78,1 per cento) e 327.796 sono le terze dosi (59,3 per cento), per un totale di 1.225.919 somministrazioni effettuate. Le fasce di età con la maggiore copertura nell’ordine sono 70-79 anni (prima dose 99,9%; seconda 96,3%; terza 88,4%), 60-69 anni (prima dose 98%; seconda 93,3%; terza 81%), over 80 (prima 96,1%; seconda 93,1%; terza 84,7%) e 16-19 anni (prima 92,5%; seconda 82,4%; terza 48,6%).

SARDEGNA – Sono 2877 i contagi da coronavirus registrati oggi, 16 febbraio, in Sardegna. Lo riferisce il bollettino con i dati Covid della Regione. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 13304 tamponi.I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 28 ( -3 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 397 ( -3 ), 35584 sono i casi di isolamento domiciliare ( +683). Si registrano 9 decessi: due uomini di 71 e 96 anni e una donna di 81 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; due uomini di 62 e 83 anni e una donna di 90, residenti nella provincia del Sud Sardegna; un uomo di 71 anni, residente nella provincia di Sassari, e due residenti nella provincia di Nuoro.

ABRUZZO – Sono 1.563 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 16 febbraio 2022 in Abruzzo, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 6 morti. Nelle ultime 24 ore sono guarite 19.522 persone. Da ieri sono stati eseguiti 4.598 tamponi molecolari e 11.066 test antigenici con un tasso di positività al 9,7%.

I ricoverati in area medica sono 489, 3 in meno rispetto a ieri; 22 in terapia intensiva, uno in meno rispetto a ieri, mentre gli altri 89.098 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi L’Aquila a 386, Chieti a 406, Pescara a 338 e Teramo a 411.

CAMPANIA – Sono 5.813 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 16 febbraio 2022 in Campania, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione, Da ieri sono stati registrati 20 nuovi decessi, 17 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 3 avvenuti in precedenza.

In Campania sono 69 i pazienti Covid, ricoverati in terapia intensiva, e 1.115 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

VALLE D’AOSTA – Un decesso e 71 nuovi contagi da coronavirus ogg, 16 febbraio, in Valle d’Aosta che portano il totale delle persone contagiate dal virus da inizio epidemia ad oggi a 30.928. Lo riferisce il bollettino con i dati Covid della Regione. I positivi attuali sono 1790 di cui 1752 in isolamento domiciliare, 34 ricoverati in ospedale, quattro in terapia intensiva. Il totale delle persone guarite è pari a 28.622 unità, 136 in più di ieri. I casi fino ad oggi testati sono 126.742 mentre i tamponi complessivamente effettuati sono 458.074.con il decesso segnalato oggi salgono a 516 i decessi di persone risultate positive al Covid in Valle d’Aosta da inizio emergenza a oggi.

CALABRIA – Sono 1.908 i nuovi contagi da coronavirus oggi 16 febbraio 2022 in Calabria, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 5 morti.

I nuovi contagi sono stati rilevati su 14.495 tamponi effettuati. Sono +1.508 i guariti. In totale 2.017 decessi da inizio emergenza. Il bollettino, inoltre, registra +395 attualmente positivi, +8 ricoveri (per un totale di 359) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 26).