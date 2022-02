Covid oggi Italia, 30.629 contagi e 144 morti: bollettino 27 febbraio

(Adnkronos) – Sono 30.629 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 27 febbraio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 144 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 317.784 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 9,6%. Nelle ultime 24 ore sono stati 50.014 i guariti per un totale di 11.487.720 da inizio pandemia. I ricoverati sono 10.868, 235 in meno da ieri, 733 in terapia intensiva, 30 in meno da ieri.



VENETO – Sono 2.633 i nuovi contagi da Covid in Veneto secondo il bollettino di oggi, 27 febbraio. Si registrano inoltre altri 3 morti. Secondo il report della Regione aggiornato sull’emergenza sono 57.461 i casi attualmente positivi. In calo i ricoveri in area non critica, 19 in meno da ieri, mentre se ne registra uno in più attualmente positivo in terapia intensiva.

CAMPANIA -Sono 2.708 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 27 febbraio 2022 in Campania, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 5 morti nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 27.101 tamponi, di cui 17.233 antigenici. I ricoverati sono 769, mentre le terapie intensive occupate sono 47 in Campania.

LAZIO -Sono 3.900 i contagi registrati oggi, 27 febbraio, nel Lazio secondo i dati del bollettino Covid della Regione. Sei i morti. Nello specifico “su 7.119 tamponi molecolari e tamponi 32.843 antigenici per un totale di 39.962 tamponi, si registrano 3.900 nuovi casi positivi (-582), sono 6 i decessi (-17), 1.390 i ricoverati (-57), 126 le terapie intensive (-5) e +9.482 i guariti”, comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato. “Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9,7% – continua – i casi a Roma città sono a quota 1.838. Il numero dei guariti e’ il triplo dei nuovi casi giornalieri. A Rieti una paziente positiva ha partorito una splendida bambina in piena sicurezza, un grazie agli operatori e auguri alla neo mamma”.

PUGLIA – Sono 2.566 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 27 febbraio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 9 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 22.695 tamponi. I nuovi casi per provincia – Provincia di Bari: 664; Provincia di Bat: 164; Provincia di Brindisi: 200; Provincia di Foggia: 346: Provincia di Lecce: 835; Provincia di Taranto: 327; Residenti fuori regione: 19; Provincia in definizione: 11. e persone attualmente positive in Puglia sono 79.666. I pazienti covid ricoverati in ospedale in area no critica sono 610. In terapia intensiva, invece, 33 persone.

TOSCANA – In Toscana sono 2.084 i nuovi casi Covid (744 confermati con tampone molecolare e 1.340 da test rapido antigenico), che portano il totale a 855.016 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 813.847 (95,2% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 7.811 tamponi molecolari e 14.134 tamponi antigenici rapidi, di questi il 9,5% è risultato positivo. Sono invece 4.881 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 42,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 32.164, -5,8% rispetto a ieri. I ricoverati sono 871 (28 in meno rispetto a ieri), di cui 57 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano 25 nuovi decessi: 17 uomini e 8 donne con un’età media di 82,3 anni.

ABRUZZO – Sono 763 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 27 febbraio 2022 in Abruzzo, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 4 morti nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 3.005 tamponi molecolari e 6341 test antigenici. Da ieri sono guarite 396 persone. Al momento in Abruzzo ci sono 61.943 positivi. I ricoverati in area medica sono 392, uno in più di ieri, 12 in terapia intensiva, uno in meno di ieri. In isolamento a casa 61.449 persone.

Tra le province con il maggior numero di nuovi casi L’Aquila a 164, Chieti a 240, Pescara a 159 e Teramo a 181.

EMILIA ROMAGNA – Sono 2.194 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 27 febbraio 2022 in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 9 morti nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 14.292 tamponi, di cui 8.057 test antigenici rapidi.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 75, 4 in meno rispetto a ieri, mentre i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid sono 1.393, 14 in meno rispetto a ieri. Da ieri sono guarite 4.011 persone. Da inizio pandemia le vittime nella Regione sono state 15.883.