Covid oggi Israele, oltre 3 milioni contagi e 9mila morti

(Adnkronos) – Israele ha superato oggi sia la barra dei 3 milioni di contagi che quella di 9mila morti per il covid-19. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 87 decessi, portando il totale a 9.013. Tra ieri e oggi sono stati riportati 58.472 nuovi contagi, superando così i tre milioni. Colpisce l’altissimo numero di nuovi contagi provocati in poche settimane dalla variante omicron. La barra dei due milioni di contagi era stata infatti raggiunta il 19 gennaio. Il ministero della Salute non ha però reso noto, scrive Times of Israel, quanti dei contagi siano re-infezioni.

Al momento i casi attivi sono 475.117. Le persone ricoverate sono 2.753, di cui 258 attaccate ai respiratori.