Covid oggi Giappone, record di morti in 24 ore

(Adnkronos) – In Giappone, nelle ultime 24 ore, sono 236 le persone morte per complicanze riconducibili al coronavirus. Lo riferisce la commissione incaricata di monitorare l’andamento dei contagi nel Paese, sottolineando che si tratta del numero più alto di decessi in un giorno dall’inizio della pandemia e aggiornando a 20.759 le vittime totali.

”Si prevede che continuerà ad aumentare per un po’ il numero delle persone gravemente malate di Covid”, ha detto Shigeru Omi, presidente della commissione incaricata di monitorare l’andamento della pandemia in Giappone.