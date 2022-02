Covid oggi Germania, 189.105 contagi e 210 morti

(Adnkronos) – Sono quasi 190.000 i nuovi contagi da Covid-19 confermati in Germania nelle ultime 24 ore. Registrati altri 210 morti. Continua la lenta discesa del dato sull’incidenza settimanale dei contagi. L’Istituto Robert Koch riporta oggi 189.105 infezioni accertate nelle ultime 24 ore. L’incidenza si attesta a 1.350,4 casi positivi per 100.000 abitanti (ieri il dato era a 1371,7). Dall’inizio della pandemia in Germania sono 13.445.094 i contagi confermati e 121.202 i decessi.