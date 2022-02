(Adnkronos) – Sono più di 180mila le persone morte dopo aver contratto il coronavirus in Gran Bretagna dallo scoppio della pandemia. E’ quanto riferisce l’Office for National Statistics, spiegando che nell’ultima settimana sono 1.264 le persone nel cui certificato di morte viene menzionato il Covid-19. Il totale, quindi, è stato aggiornato a 180.622 decessi per complicanze.