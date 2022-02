(Adnkronos) – La Gran Bretagna ha registrato oggi altri 66.638 contagi da coronavirus e 206 morti per complicanze legate al covid nelle ultime 24 ore secondo i numeri del bollettino. In base a quanto riferisce la task force incaricata di monitorare l’andamento del coronavirus, si tratta di dati in calo rispetto a quelli confermati ieri, 68.214 contagi e 276 decessi.