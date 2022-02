Covid oggi Emilia, 2.223 contagi e 18 morti: bollettino 26 febbraio

(Adnkronos) – Sono 2.223 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 26 febbraio 2022 in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 18 morti nella Regione. Da ieri i guariti sono stati 4.020.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 19.223 tamponi, di cui 10.209 test antigenici rapidi con un tasso di positività dell’11,5%. Continua, intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 13 sono state somministrate complessivamente 10.125.332 dosi; sul totale sono 3.748.947 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 93,3%. Le terze dosi fatte sono 2.637.250.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 79, 6 in meno rispetto a ieri. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.407, 81 in meno rispetto a ieri.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 461 nuovi casi (su un totale dall’inizio dell’epidemia di 241.671) seguita da Modena (327 su 183.897) e Reggio Emilia (272 su 130.227); poi Ferrara (220 su 80.703) e Ravenna (220 su 108.807), Parma (194 su 96.469), Rimini (191 su 116.979); quindi Cesena (105 su 66.755), Piacenza (89 su 64.271), il Circondario Imolese (79 su 36.695) e infine Forlì, con 75 nuovi casi di positività su un totale da inizio pandemia di 55.988.

In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 15.874. Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi, è stato eliminato 1 caso, positivo a test antigenico ma non confermato da tampone molecolare.