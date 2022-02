Covid oggi Campania, De Luca: “Si torna in zona bianca

(Adnkronos) – La Campania verso la zona bianca. “La situazione del Covid” in Campania oggi “va rapidamente migliorando, credo che ci stiamo avviando decisamente verso la fuoriuscita dall’epidemia e cominciamo a imboccare la strada di un ritorno alla normalità. Credo che dopo la prossima settimana la Campania potrà tornare in zona bianca. Non cambia granché questo cambio di colori, ma cambia dal punto di vista psicologico”, dice il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. “Sono ormai quasi 2 settimane che registriamo un tasso di occupazione delle terapie intensive al di sotto del 10% dei posti letto. Questo vuol dire – aggiunge- che la linea di rigore che stiamo seguendo produce risultati significativi e dobbiamo continuare così. La nostra linea è stata aprire tutto ma aprire per sempre, non per finta”.

“Se la situazione procede nel suo alleggerimento noi, credo già per fine mese, potremo cominciare a riaprire reparti che avevamo chiuso per accogliere pazienti Covid”, afferma il governatore nel corso di una diretta Facebook. “Il dato è buono ormai da due settimane nelle terapie intensive, ancora rilevante nei ricoveri di pazienti Covid non gravi in area medica. Ci auguriamo di poter avere un alleggerimento complessivo per la fine del mese. Nel frattempo ovviamente rimane obbligatorio l’uso della mascherina all’aperto, è una piccola misura che ci aiuta a uscire dal Covid e ci fa stare un po’ più sereni”, aggiunge De Luca.