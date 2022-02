Covid oggi Campania, 2.320 contagi e 21 morti: bollettino 21 febbraio

(Adnkronos) – Sono 2.320 i nuovi contagi da coronavirus oggi 12 maggio nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. I nuovi casi sono stati individuati attraverso 19.880 tamponi. Dei nuovi decessi, 14 sono avvenuti nelle ultime 48 ore e 7 in precedenza ma sono stati registrati ieri. In Campania sono 55 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 984 i pazienti Covid ricoverati nei reparti di degenza.