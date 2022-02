Covid oggi Basilicata, 812 contagi e nessun morto: bollettino 22 febbraio

(Adnkronos) – Sono 812 i nuovi contagi da coronavirus oggi 22 febbraio in Basilicata, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Non si registrano morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 4.576 tamponi (molecolari e antigenici). Sono state registrate 702 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 110 (+3) di cui 1 in terapia intensiva: 63 nell’ospedale di Potenza; 47 (di cui 1 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono circa 19.800.

Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 1.109 somministrazioni. Finora 466.838 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,4% della popolazione che ammonta a 553.254 residenti), 435.027 hanno ricevuto la seconda (78,6%) e 333.509 sono le terze dosi (60,3%), per un totale di 1.235.374 somministrazioni effettuate. Le fasce di età con la maggiore copertura nell’ordine sono 70-79 anni (prima dose 99,98%; seconda 96,7%; terza 89%), 60-69 anni (prima dose 98%; seconda 93,6%; terza 81,9%), over 80 (prima 96,2%; seconda 93,3%; terza 85,2%) e 16-19 anni (prima 92,6%; seconda 82,7%; terza 51,2%).