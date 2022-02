Covid, l’Austria allenta le misure anti-contagio

(Adnkronos) –

L’Austria continua ad allentare le misure che erano state decise per contenere i contagi da coronavirus. Da oggi sarà necessario solo indossare una mascherina Ffp2 per entrare in negozi e musei. Per le attività non essenziali e i luoghi della cultura c’è l’addio alla ‘regola 2-G’, che consentiva l’ingresso solo a persone vaccinate contro il Covid-19 o guarite dopo aver contratto l’infezione.

Allentate anche le restrizioni sulla capienza per gli eventi aperti al pubblico. Dal 19 febbraio, ad eccezione di Vienna, al ristorante potrà sedersi anche chi ha un tampone con esito negativo e non più solo chi è vaccinato contro il Covid-19 o è guarito.

In Austria è vaccinato contro il Covid il 69% della popolazione.