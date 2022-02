Covid Germania oggi, 95.267 nuovi casi: incidenza cresce ancora

(Adnkronos) – La Germania segnala più di 95.000 nuovi casi confermati di Covid-19 con l’incidenza settimanale dei contagi da coronavirus che supera quota 1.400 e raggiunge i 1.426 casi positivi per 100.000 abitanti, un nuovo massimo. Il bollettino diffuso dall’Istituto Robert Koch indica che nelle ultime 24 ore si sono registrati 95.267 nuovi contagi e altri 49 decessi per complicanze legate all’infezione. Il dato sui contagi è in calo rispetto ai record dei giorni scorsi, ma nel fine settimana è sempre minore il numero di test effettuati.

I casi attivi sono circa 2.857.000. Dall’inizio della pandemia il Paese ha registrato un totale di 11.117.857 contagi confermati con 118.766 decessi e circa 8.142.100 persone guarite dopo aver contratto l’infezione. I dati di ieri parlavano di 133.173 nuovi contagi in 24 ore e 41 decessi con un’incidenza pari a 1.400,8 casi per 100.000 abitanti. Lunedì scorso venivano segnalati 78.318 nuovi casi di coronavirus accertati in 24 ore e 61 decessi con un’incidenza pari a 1.176,8 contagi per 100.000 abitanti.