Covid Corea Sud oggi, nuovo record contagi: sfiorati 50mila contagi in 24 ore

(Adnkronos) – Per la prima volta dall’inizio della pandemia di coronavirus la Corea del Sud conferma quasi 50.000 nuovi contagi covid accertati nell’arco di 24 ore, nel mezzo di una nuova ondata di contagi attribuita alla diffusione della variante Omicron. Secondo i dati diffusi dall’Agenzia per il controllo e la prevenzione delle malattie (Kdca) e riportati dall’agenzia Yonhap, nelle ultime 24 ore sono stati 49.567 i nuovi casi di coronavirus confermati (49.402 quelli ‘locali’) e si sono registrati altri 21 decessi. I pazienti Covid in condizioni gravi sono 285, 17 in più rispetto all’ultimo bollettino.

Risale solo a domenica scorsa il precedente picco (38.689 contagi). Dall’inizio della pandemia la Corea del Sud ha segnalato un totale di 1.131.248 contagi con 6.943 decessi. Nel Paese circa 44,16 milioni di persone, ovvero l’86% della popolazione, ha completato il ciclo primario di vaccinazione, mentre 28,59 milioni di sudcoreani hanno ricevuto anche la dose booster di un vaccino anti-Covid.