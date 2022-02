Covid, Australia riapre frontiere dopo due anni

(Adnkronos) – L’Australia ha riaperto le sue frontiere internazionali per la prima volta dopo due anni. Canberra aveva imposto rigide restrizioni nel marzo del 2020 per contenere la diffusione della pandemia da coronavirus, chiudendo ad esempio i suoi confini ai visitatori internazionali. Dalla fine dello scorso anno sono stati autorizzati a recarsi in Australia i cittadini australiani e pochi altri, ma la maggior parte dei visitatori stranieri hanno dovuto attendere.

La normativa australiana prevede che chi ha ricevuto due dosi del vaccino contro il coronavirus non debba rispettare un periodo di quarantena, mentre i non vaccinati dovranno auto isolarsi per 14 giorni a proprie spese.