Le migliori cose da fare a Stoccolma, in Svezia

Stoccolma è una delle città più visitate d’Europa, e per una buona ragione.

La combinazione unica di bellezze naturali e attrazioni culturali di Stoccolma ne fa una destinazione da non perdere.

La città è piena di così tante cose da fare che potrai trovare qualcosa che ami. Dal delizioso cibo locale ai perfetti dolci svedesi, ci sono tantissimi modi per goderti il ​​tuo tempo in Svezia.

Con così tanti posti fantastici a Stoccolma che lo rendono un luogo preferito sia dalla gente del posto che dai visitatori, ecco alcune delle migliori cose da fare a Stoccolma.

Cose da fare a Stoccolma

Che tu stia cercando un’esperienza di shopping unica o desideri esplorare la storia della città, Stoccolma è piena di cose da fare. Ecco alcune delle nostre cose preferite da fare a Stoccolma:

Visita il Palazzo Reale e scopri la storia svedese.

Gusta un gelato al famoso Frösnabbes Gård cafe.

Lasciati ispirare dall’architettura moderna della Svezia durante un tour a piedi.

Esplora le strade di Gamla Stan e guarda com’era prima che fosse riqualificata in una destinazione turistica.

Ammira una delle attrazioni più famose della Svezia, il Museo Vasa, da una prospettiva diversa a bordo di una delle tante barche disponibili per il noleggio.

Assisti a uno spettacolo allo Stadsteatern, il teatro nazionale svedese.

Cose da fare con i bambini in Svezia

In estate, Stoccolma è un luogo ideale per le famiglie. Ci sono molti posti da visitare con i bambini, dall’area di Gullmarsplan al parco giochi di Djurgarden. E se stai cercando più opzioni in un clima più caldo, la Svezia ha anche molte spiagge tra cui scegliere.

Se i tuoi figli sono ancora troppo piccoli per viaggiare con te, perché non portarli in un’avventura? Puoi portarli con te mentre esplori le strade di Stoccolma, o gettare un po’ di divertimento nella loro giornata portandoli in un tour della città.

Lo Stockholm Toy Museum è uno dei tanti musei in Svezia perfetto per bambini e adulti. Troverai tutti i tipi di mostre interattive progettate specificamente per i visitatori più giovani, inclusi laboratori e giochi interattivi. Ad esempio, se il tuo bambino ama i dinosauri e vuoi insegnargli l’evoluzione con attività scientifiche come costruire modelli o mangiare fossili, questo museo sarà sicuramente un successo!

Cose da vedere a Stoccolma

Ci sono molti luoghi diversi da vedere a Stoccolma, in Svezia. Dalle sue strade trafficate agli splendidi musei e gallerie, è una città che offre molto da vedere.

Il Museo Vasa è uno dei luoghi più visitati di Stoccolma. Situato sull’isola di Skeppsholmen, questo museo offre uno sguardo raro sulla storia del 17° secolo. La Vasa fu costruita nel 1628 e affondò pochi giorni dopo essere stata lanciata in acqua. Ci sono voluti quasi due secoli per recuperare i resti di questa nave un tempo orgogliosa, che ora è stata restaurata e ricollocata come fulcro del museo.

Altre attrazioni degne di nota includono:

Il Museo Nobel: questo museo offre di tutto, dai premi Nobel a una ricreazione interattiva del laboratorio di Alfred Nobel.

Parco Kungsträdgården: questo parco è uno dei gioielli della corona di Stoccolma ed è un popolare luogo di incontro dal 1778.

Drottninggatan Street: questa strada è fiancheggiata da negozi, gallerie, ristoranti, caffè, bar e altro ancora. I suoi caffè sono particolarmente famosi per le loro miscele di caffè e dolci.

Cose da mangiare a Stoccolma

Se stai cercando un pasto delizioso, Stoccolma ha quello che fa per te. Dalle polpette svedesi agli hamburger, ai pasticcini e alle torte, ci sono così tante deliziose opzioni. Non avrai mai fame a Stoccolma.

Luoghi da visitare a Stoccolma

Stoccolma è famosa per la sua bellissima architettura e l’acqua. Ci sono molti posti da visitare a Stoccolma che offrono viste meravigliose della città e dei suoi dintorni. L’arcipelago di Stoccolma, uno dei più grandi d’Europa, offre una varietà di attività diverse. Questi includono gite in barca, nuotare con le foche o rilassarsi su una spiaggia a guardare il mondo che passa. Se sei più un tipo all’aperto, allora adorerai il Giardino Botanico di Stoccolma; è una tranquilla fuga dalla vita urbana.

Per quanto riguarda i musei, la Svezia ne ha di fantastici! Uno di questi è lo Stockholms Historiska Museum, che ospita la collezione del Museo Nazionale svedese. Qui troverai di tutto, dai manufatti vichinghi ai mobili del 18° secolo. Se sei più interessato all’arte che alla storia, allora un altro museo che vorrai visitare è Hantverksmuseet: ha un’intrigante collezione di arte svedese del 20° secolo. Ha anche un’interessante collezione di nuove opere di artisti famosi come Andy Warhol e Roy Lichtenstein.

Per coloro che cercano solo un po’ di cultura al di fuori della sfera museale, una cosa da non perdere è Nöjesfabriken: questo teatro mette in scena spettacoli durante tutto l’anno che sono prodotti localmente e riguardano la cultura e le tradizioni locali.

Ci sono molte cose da fare a Stoccolma che renderanno il tuo viaggio indimenticabile!