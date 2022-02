Coppa Italia, Atalanta-Fiorentina 2-3: viola in semifinale

(Adnkronos) – La Fiorentina batte 3-2 l’Atalanta e si qualifica per la semifinale di Coppa Italia dove aspetta la vincente di Juventus-Sassuolo. Al Gewiss Stadium di Bergamo i viola passano in vantaggio con Piatek su rigore al 9′, i padroni di casa ribaltano la partita con Zappacosta al 30′ e Boga al 56′; ancora Piatek trova il 2-2 al 71′ con un tap-in dopo aver sbagliato un altro rigore. Gli ospiti in dieci per l’espulsione di Martinez Quarta al 79′, trovano il gol partita con Milenkovic al 94′.

“E’ un’emozione incredibile vincere in questo modo, avevamo già vinto qua in campionato ed è stato davvero fantastico esserci ripetuti contro una squadra forte. Vincere in dieci uomini è ancora più bello” ha commentato Milenkovic ai microfoni di Sport Mediaset.