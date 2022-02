Viaggi: consigli per una vacanza a Marsa Alam

Marsa Alam è una località del Mar Rosso che vanta montagne e vasti deserti, e da ciò si evince che questa destinazione non offre solo mare e spiagge ma molto di più.

A tale proposito, ecco alcuni utili consigli per pianificare al meglio una vacanza a Marsa Alam.

Optare per lo snorkeling nel Mar Rosso

Se si intende pianificare una vacanza sul Mar Rosso ed in particolare a Marsa Alam ci sono tour operator come ad esempio Turisanda che propongono svariati pacchetti in cui sono comprese escursioni e alloggi.

Questi ultimi (House Reefs) nella maggior parte dei casi si trovano sul versante settentrionale e meridionale, e si rivelano ideali per immersioni e snorkeling accessibili direttamente dalla spiaggia degli hotel scelti.

Il mare in questi contesti è facilmente accessibili anche per i principianti delle immersioni e soprattutto vanta una grande abbondanza di pesci e vita marina.

Scoprire il deserto del Sahara

In occasione di una vacanza a Marsa Alam un ottimo consiglio è di optare per un safari nel deserto su un quad.

Si tratta infatti di un modo divertente per attraversare il contesto singolarmente o in gruppo lasciando dietro di sé una scia di polvere.

Inoltre vale la pena aggiungere che per ottemperare a ciò, è sufficiente togliere i vestiti migliori e munirsi di occhiali e un foulard per proteggere il viso dal sole e dalla polvere.

Tuttavia se si preferisce un ritmo più lento e tranquillo, un safari sul cammello è sicuramente una valida alternativa a quello motorizzato.

In ogni caso partecipare a questa escursione significa immortalare immagini uniche come ad esempio il tramonto spettacolare che scende sotto l’aspro orizzonte della montagna, nonché sulla via del ritorno godersi i cieli serali che sono a dir poco magnifici.

A margine va altresì aggiunto che sul percorso è possibile anche visitare un villaggio beduino oppure recarsi a Wadi Hammamat per ammirare le antiche miniere che corrono lungo la valle del fiume ora asciutto e che un tempo collegava Luxor all’Asia attraverso la Via della Seta.

Fare shopping a El Quseir

Un altro ottimo modo per godersi al meglio una vacanza a Marsa Alam e dintorni è di fare shopping nella storica El Quseir in quanto propone tanti piccoli negozi e bazar.

Nello specifico si trova a circa 30 minuti d’auto dal centro marittimo di Marsa Alam.

Premesso ciò, il consiglio ulteriore una volta arrivati ​​a destinazione, è di esplorare il forte ottomano risalente al XVI secolo e che fu occupato dai francesi nel 1799 sotto Napoleone.

Trascorrere una serata a Port Ghalib

La sera per un divertimento extra o per una cena al di fuori della struttura ricettiva scelta, non c’è niente di meglio che optare per la zona turistica di Port Ghalib.

Questo contesto per altro nuovissimo, si trova a 30 minuti di auto a sud di Marsa Alam e propone numerosi bistrot, ristoranti internazionali, bar e discoteche.

Per raggiungerlo è possibile optare anche per suggestivi viaggi in auto facilmente organizzabili tramite la reception dell’hotel.