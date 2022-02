Come scegliere l’orologio da donna in base al cinturino

Tra gli accessori che più sono in grado di rappresentare noi stessi agli altri, soprattutto perché restano sempre bene in vista a prescindere dalla stagione, c’è l’orologio. Un vezzo che è anche questione di assoluta praticità e funzionalità: un oggetto che in particolar modo per le donne è sia complemento di bellezza che alleato a lavoro o mentre si fa attività fisica. Ecco perché ne esistono così tanti modelli, un tipo per ogni momento della giornata.

I dettagli che caratterizzano e identificano ciascun orologio non mancano. Spesso ci fermiamo a riflettere soltanto sul movimento, sul design della cassa o sulla forma e la tipologia di lancette. Il cinturino dell’orologio da donna è però il vero orpello sul quale sarà corretto mettere più impegno nella scelta. Il focus non è soltanto sul colore e sul materiale ma anche sullo stile in sé. La regola aurea c’è e vuole i cinturini in pelle tradizionalmente più adatti ad essere indossati alle occasioni formali, mentre invece tutti gli altri sono perfetti per essere portati con qualsiasi tipo di abbigliamento.

Bracciali rigidi e cinturini morbidi

La scelta del cinturino ci pone di fronte a un fondamentale bivio, un vero e proprio spartiacque: troviamo da un lato i bracciali rigidi e dall’altro i cinturini che si regolano e si fissano al polso. Ci sono moltissime opzioni sia in un senso che in un altro: i bracciali saranno generalmente in acciaio oppure in metallo prezioso, mentre tra gli orologi morbidi non mancheranno quelli in pelle (super sofisticati) oppure in caucciù (adatti alle attività all’aperto). La scelta del modello di orologio da donna in base al cinturino è anche lo step principale che consentirà di abbinare questo accessorio allo stile dell’abbigliamento. In termini sia di estetica che di praticità si tratta di un elemento davvero cruciale. Spesso il cinturino o il bracciale dell’orologio è anche intercambiabile, cosa che consentirà di restituire nuova vita a modelli usurati oppure dall’aspetto troppo vintage.

La chiusura, la grandezza e il design

Per quanto riguarda il livello di praticità, l’ideale è optare per modelli con chiusura provvista di fermaglio di sicurezza, così da evitare che l’accessorio possa sganciarsi. Le operazioni di apertura e chiusura dovranno risultare semplificate e non dovranno comunque esserci parti taglienti oppure spigoli vivi. I bracciali metallici sono più adatti in estate, poiché risentono meno della sudorazione. Lasciate che il bracciale sia leggermente largo, diciamo che l’ideale è far passare un dito tra il polso e il cinturino. Troppo stretto finirebbe per dare fastidio alla circolazione, troppo largo si potrebbe impigliare in abiti e altri ostacoli. C’è un gesto che facciamo continuamente ed è quello di cambiare la posizione all’orologio sul polso: è importante che il relativo urto non sia mai di grande entità poiché potrebbe danneggiare – con il tempo – gli elementi interni del movimento che sono estremamente delicati.

Al momento di scegliere un nuovo orologio, il più delle volte si opta per modelli con cinturino in pelle e caratterizzati da un design facile da abbinare. L’accessorio perfetto è quello che, sia per quanto riguarda la cassa che il quadrante e il cinturino, è in grado di interpretare le occasioni di ufficio così come i matrimoni e le cerimonie importanti. Per quanto riguarda i colori, si tratta soprattutto del nero e del marrone perfetti da indossare ogni giorno. Stili più complessi ed elaborati potranno essere sfoggiati più che altro la sera.