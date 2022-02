Come scegliere e installare un e-wallet crypto per il tuo smartphone: tutti i consigli

Il trading di criptovalute avviene sempre di più con lo smartphone. Grazie alle app che permettono di investire o di comprare Dogecoin, gli utenti usano il loro telefono sia per fare trading che per avere accesso a forum dedicati agli investitori. Però, le applicazioni per gli smartphone non sono gli unici strumenti utili per chi vuole investire in criptovalute e conoscere il valore di Dogecoin e altre monete.

Infatti, agli investitori servono anche portafogli digitali, conosciuti anche come e-wallet. Sono strumenti essenziali per fare trading di criptovalute in tutta sicurezza, sia per i fondi degli investitori che per le transazioni che avvengono sulla blockchain (e al di fuori). Questa è la tua guida per scegliere l’e-wallet per smartphone perfetto per te.

Cosa sono gli e-wallet

Si tratta di portafogli che sono 100% online e sono stati ideati per le criptovalute. Si tratta di software che permettono di immagazzinare e salvare informazioni personali e private che sono chiave per chi investe nelle monete digitali. Queste informazioni includono le password private (le key), i dati di pagamenti e transazioni di trading e le password di piattaforme di exchange. Insomma, gli e-wallet racchiudono tutte le informazioni necessarie e cruciali per fare trading di criptovalute in sicurezza.

Non solo, i portafogli digitali creano password sicure, per cui gli investitori non si devono preoccupare di attacchi hacker o di password rubate o perse. Gli e-wallet hanno anche altri benefici e salvano l’andamento storico delle azioni e transazioni e aiutano a fare transazioni di criptovalute. I software di portafogli digitali possono essere incorporati in un’app per smartphone e in piattaforme di pagamenti e trading, come PayPal.

Insomma, questi strumenti finanziari per le monete digitali sono importanti per chi vuole investire in criptovalute. Quindi, fare la scelta giusta è essenziale.

I migliori e-wallet crypto per gli smartphone

Questi software sono disponibili sia per iOS che per Android, facili da scaricare da Apple Store e da Google Play Store. Con una ricerca facile e veloce, puoi installare il tuo portafoglio digitale per il trading di criptovalute. Ecco 5 opzioni per gli investitori:

Coinbase, un e-wallet che appartiene alla famosa piattaforma di exchange. È la scelta ideale per chi è nuovo nel mondo delle monete digitali e non ha ancora esperienza in questo universo. Installare questo portafoglio digitale permette l’accesso a oltre 50 criptovalute , tutte disponibili su Coinbase. Include opzioni di pagamento come carte di debito, credito, Apple Pay e Google. Gli utenti che scelgono questa app hanno accesso a una chiave privata, una password che include una frase per il recupero.

, tutte disponibili su Coinbase. Include opzioni di pagamento come carte di debito, credito, Apple Pay e Google. Gli utenti che scelgono questa app hanno accesso a una chiave privata, una password che include una frase per il recupero. Exodus, ideale anche per chi a volte sceglie di fare trading di criptovalute via PC. Questa app funziona sia con iOS e Android. Facile da usare e da imparare, Exodus rende la transazioni sulla blockchain facili e veloci. Questa piattaforma di exchange include oltre 130 criptovalute e permette sia di comprare Dogecoin che Bitcoin. Gli utenti prima comprano gli investimenti e poi li trasferiscono su Exodus. Questo e-wallet è gratuito, ma ci sono commissioni per le transazioni.

e permette sia di comprare Dogecoin che Bitcoin. Gli utenti prima comprano gli investimenti e poi li trasferiscono su Exodus. Questo e-wallet è gratuito, ma ci sono commissioni per le transazioni. Mycelium, uno dei portafogli digitali più famosi. Gli utenti hanno sia una password che un PIN personale. L’app funziona ed è integrata anche con piattaforme di exchange come Cashila, Glidera e Coinapult per i servizi finanziari.

Ledger Nano X, che costa $119 per dispositivo e permette di fare attività di mining, ma con commissioni per le transazioni di trading. Questa app supporta oltre 500 criptovalute e permette di usare l’e-wallet attraverso l’app Ledger Live.

Electrum, ideale per investitori che hanno esperienza nell’investire in criptovalute. Non solo, è anche ideale per chi vuole comprare Bitcoin in sicurezza. I fondi sono facili da recuperare con una frase privata e supportano strumenti extra, come i portafogli hardware, cioè quelli esterni. Tutte le password sono private e offline, per cui non possono essere hackerate.

Questi cinque e-wallet sono i migliori per gli smartphone e includono opzioni sia per gli investitori inesperti che per chi non è nuovo nel mondo delle monete digitali. Sicuri e con un catalogo di criptovalute vario, questi portafogli digitali sono ideali per chi vuole fare trading senza preoccuparsi di attacchi di hacker o di informazioni personali sensibili.

Il consiglio extra

Questi e-wallet sono online. Nonostante siano sicuri, il consiglio degli esperti è di usare anche un portafoglio offline, conosciuto anche come “cold wallet.” Si tratta di hardware come USB, strumenti esterni che custodiscono password, transazioni e azioni storiche. In questo modo, i dati sensibili saranno sempre sicuri e gli investitori avranno sempre un backup pronto.

Scegliere l’e-wallet crypto giusto è fondamentale per fare trading in sicurezza e per accedere alle informazioni personali in qualsiasi momento e senza preoccupazioni. Così, investire in criptovalute non avrà pericoli.