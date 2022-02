Come fare domanda per il visto ESTA USA

Gli Stati Uniti d’America sono un paese bellissimo, ma ci sono ancora molte persone che vogliono viaggiare lì. Se sei una di queste persone, questo articolo ti aiuterà a capire il processo di applicazione per richiedere l’ESTA USA online e quali sono i requisiti per essere approvati.

Gli Stati Uniti d’America (USA) sono un paese composto da 50 stati, Washington D.C., Puerto Rico e le Isole Vergini Americane. Gli Stati Uniti hanno una delle economie più forti del mondo e ospitano alcune delle attrazioni turistiche più popolari del mondo, come Times Square a New York City e Disneyland ad Anaheim, California, con giostre che costano fino a 100 dollari a persona.

Domanda di visto ESTA per gli Stati Uniti: Cosa serve?

Chi desidera recarsi all’estero ha sempre bisogno di preparare bene il viaggio. Per molti Paesi è necessario, ad esempio, richiedere un visto. Per gli Stati Uniti d’America, i viaggiatori italiani possono richiedere un’autorizzazione di viaggio ESTA (Electronic System for Travel Authorization) invece di un visto, a condizione che soddisfano tutti i requisiti per l’ESTA. L’ESTA può essere richiesto facilmente e velocemente online, mentre per la richiesta di visto è necessario recarsi all’ambasciata o al consolato statunitense.

Come richiedere un visto ESTA per gli Stati Uniti

Prima di tutto è saggio verificare che si soddisfano tutti i requisiti per l’ESTA. Quando si è sicuri di soddisfare tutti i requisiti necessario, si può procedere alla compilazione del modulo di richiesta. Una volta compilato il modulo di richiesta ESTA, dovrai pagare i costi relativi e attendere l’invio dell’autorizzazione di viaggio. Dopo il rilascio dell’ESTA USA si potrà partire per gli Stati Uniti d’America. Non è necessario stampare l’autorizzazione di viaggio, in quanto il Dipartimento per l’Immigrazione può verificare se il viaggiatore è in possesso di un ESTA valido in base al suo numero di passaporto.

Cos’è un ESTA?

L’Electronic System for Travel Authorization è un sistema di visti introdotto dal Dipartimento della Sicurezza Interna degli Stati Uniti per permettere ai cittadini di alcuni paesi di visitare il paese senza un visto.

Questo visto permette di entrare negli Stati Uniti per turismo o affari/professionale, ma non come lavoro/studente o giornalista.

Un ESTA è necessario anche se il tuo passaporto americano è stato perso e vuoi sostituirlo prima di lasciare il tuo paese. Tuttavia, se il suo passaporto viene rubato, deve contattare immediatamente l’ambasciata dove ha richiesto l’ESTA.

Quali sono i requisiti per richiedere l’ESTA?

Per richiedere un ESTA, è necessario:

1) essere cittadino dell’Unione Europea, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia o della Svizzera;

2) soddisfare tutti i requisiti per l’ESTA;

3) non aver avuto condanne per reati penali che potrebbero proibire l’ingresso negli Stati Uniti.

Perché si dovrebbe richiedere l’ESTA?

L’ESTA è un’autorizzazione di viaggio che può essere utilizzata invece di un visto da chi è cittadino di un paese che fa parte del Visa Waiver Program degli USA. Ciò significa che i cittadini dei Paesi idonei possono richiedere un ESTA invece di un visto. L’ESTA è necessario anche se si deve soltanto fare un transito o scalo negli Stati Uniti per poi proseguire il viaggio verso un’altra destinazione finale. Il motivo per cui si dovrebbe richiedere un ESTA è, quindi, semplicemente, che senza ESTA USA o visto per gli Stati Uniti non ci si può recare negli USA e non si sarà ammessi sui voli per gli Stati Uniti. Richiedendo un ESTA USA, i viaggiatori possono saltare la più lunga e più costosa procedura di richiesta di un visto presso un’ambasciata o un consolato statunitense.

Quanto costa un ESTA?

La richiesta dell’ESTA costa 14 dollari, quindi c’è una piccola tassa anticipata per la richiesta. Questa tassa sarà esentata se vieni da uno dei seguenti paesi:

Brasile, Canada, Cile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Giappone, Malesia e Singapore.

Se stai facendo domanda da qualsiasi altro paese, ti costerà $14. Per scoprire quali paesi rientrano nella lista dei paesi menzionati sopra per ricevere un’esenzione sulla tassa d’iscrizione, continua a leggere!

Conclusione

Con un visto ESTA, puoi visitare gli Stati Uniti per un massimo di 90 giorni senza un visto. È molto più facile ottenere un visto ESTA che ottenere un visto USA, e include più benefici e meno restrizioni.

Se vuoi visitare gli Stati Uniti questa è l’opzione migliore.