La nuova collezione Jadea HOME primavera/estate 2022

Con la bella stagione in dirittura d’arrivo, è tempo di dare il benvenuto ad una nuova collezione firmata Jadea.

Il brand di intimo italiano si avvale anche quest’anno della collaborazione con Belén Rodriguez, da diversi anni ambasciatrice di Jadea. La bellissima testimonial indossa tutte le ultime novità della collezione Home Primavera/Estate 2022. Una ricca selezione di capi femminili pensati per rendere i momenti di relax domestico ancora più gradevoli.

Le novità della collezione

Il trait d’union della nuova collezione sono le stampe di frutti più freschi e gustosi da assaporare, nonché i più belli da vedere. In una parola: irresistibili, come i capi Jadea Home, declinati nei modelli pigiama e maximaglia.

La serie Lemon intriga per il frizzante contrasto tra la tinta unita delle parti superiori – grigio, blu e ortensia – e la stampa decorativa dei pezzi sotto. Sia il pigiama (disponibile lungo o corto) sia la maximaglia sono realizzati in jersey 100% cotone e rifiniti con dei bottoni.

La linea Ananas, composta da pigiama lungo e corto (con maglia chiusa, aperta o canotta), si distingue grazie all’evergreen della fantasia a righe, una stampa che si abbina perfettamente alla composizione in 100% cotone e ai colori scelti: grigio, grigio melange o jeans.

Promuove la bellezza della diversità la serie Avocado, realizzata in 100% cotone e caratterizzata dalla frase stampata al petto e dalla coulisse in vita. Proposta con i pigiami corto e lungo e con la maximaglia, questa linea alterna sapientemente i colori bianco, grigio e grigio melange.

Ispirazioni esotiche arrivano invece per i pigiami della serie Mango, con pigiama lungo e corto disegnati per esaltare il contrasto tra il blu e l’arancione (o, in alternativa, il bianco). Anche qui, comfort e vestibilità sono fuori discussione, grazie alla composizione in cotone/modal. Dettagli sfiziosi sono i bottoni effetto tartaruga e le finte taschine in vita.

Da non perdere, infine, la serie Cherry, disegnata per far emergere il carattere deciso di ogni cliente Jadea: il cotone/modal valorizza le forme senza rinunciare al comfort, mentre le bande in colore a contrasto esaltano il lettering JADEA, un marchio da indossare con orgoglio. I modelli? Pigiama lungo, pigiama corto e maximaglia.

Tutti i capi della collezione della collezione Jadea Home Primavera/Estate 2022 sono disponibili nelle taglie S, M ed L.

L’homewear firmato Jadea racchiude in sé tutti i valori portati avanti dal marchio: qualità, attenzione al dettaglio, stile di tendenza e grande comfort in ogni situazione. Con Jadea Home Primavera/Estate 2022, la nuova stagione si affronta con capi comodi e alla moda, anche a casa.