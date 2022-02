Citofonare Rai2: la puntata del 20 febbraio

A casa di Paola Perego e Simona Ventura, Citofonare Rai2, in onda domenica 20 febbraio, alle 11.15 su Rai2, sono attesi due grandi protagonisti della canzone italiana e dell’ultima edizione del festival di Sanremo.

Ospiti e anticipazioni della puntata

Iva Zanicchi e Massimo Ranieri. Iva Zanicchi si intratterrà con le conduttrici tra giochi, canzoni, un’intervista un po’ “fuori dagli schemi” e una speciale sorpresa “guidata” dall’inviata Elena Ballerini.

Massimo Ranieri racconterà le sue emozioni , dopo l’avventura sanremese, e rivivrà assieme pubblico tutta la sua carriera. Non mancherà Simon and the Stars, con il suo oroscopo.

E ancora: la simpatia dei vicini di casa, che in questa puntata introdurranno in studio un altro speciale inquilino, un vero ‘Principe della risata’. Continua a crescere il montepremi del Gioco Dei Fagioli grazie al quale, ogni settimana, i telespettatori possono vincere dei buoni spesa.