Centrodestra, Salvini: “Giuste ambizioni Meloni, io un anno ministro l’ho fatto”

(Adnkronos) – Con Giorgia Meloni “ci sentiremo, io sono in quarantena quindi ho difficoltà a muovermi, però non ho tempo né voglia di litigare con nessuno e cerco di unire superando le divisioni che in questo momento non servono a niente e a nessuno”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di ‘The Breakfast club’ su Radio Capital. Quanto all’intenzione espressa dalla leader di Fratelli d’Italia di assumere la guida del centrodestra, “lascio giudicare ai cittadini quando voteranno – ha aggiunto – ognuno ha le sue ambizioni, io un anno il ministro l’ho fatto e penso che gli italiani se lo ricordino con tutti i fatti conseguenti”.

“Quindi sono i cittadini a decidere. In questo momento noi siamo al Governo e abbiamo l’obbligo di lavorare sul taglio delle tasse e delle bollette, sulla riforma della giustizia, sul taglio del taglio della burocrazia e la riforma del codice degli appalti. Sono tutte battaglie che puoi affrontare e vincere se stai dentro al Governo, se stai fuori è difficile”.