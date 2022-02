Centrodestra, Meloni: “E’ il mio orticello, non ci pianto l’ulivo”

(Adnkronos) – “Il mio orticello è il campo del centrodestra”. Ad affermarlo è la leader di Fdi, Giorgia Meloni a ‘Non è l’Arena’ su La7. “Il mio orticello sono i valori della destra e del centrodestra. Se qualcuno dice che nel mio orticello devo piantarci l’ulivo non ce lo pianto”.

QUIRINALE – Per il Quirinale, ha spiegato inoltre, “ero d’accordo su candidatura di Silvio Berlusconi. Il centrodestra aveva il diritto di candidare una figura rappresentativa del centrodestra”. “Spero e voglio credere che questo settennato possa essere diverso da quello passato”. “Ho condiviso alcuni passaggi del discorso del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che è stato in piena discontinuità con il presidente precedente. Ha parlato di combattere le disuguaglianze che con questo governo sono aumentate per esempio con le distinzioni tra i bambini vaccinati e non vaccinati”, sottolinea Meloni.

VACCINO COVID – “Non vaccinerò Ginevra, l’ho già detto e lo rivendico. Mi spaventa molto come affrontiamo questo dibattito sui vaccini in Italia”. “La scienza sulla vaccinazione dei minori non è tutta d’accordo”, sottolinea. “Ho fatto fare a mia madre subito la terza dose perché è una figura a rischio. Ritengo che lo stesso rischio non ci fosse per mia figlia”. “Mi preoccupa che chiunque abbia dei dubbi venga trattato come un criminale o un terrorista”, sottolinea ancora Meloni.

CASO PALAMARA – “Il caso Palamara se fosse accaduto in qualsiasi altra nazione al mondo sarebbe stato un terremoto” dice la leader di Fdi. “Qui non è successo assolutamente nulla e non è normale”.