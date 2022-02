C’è Posta per te: la puntata del 19 febbraio

Torna domani, 19 febbraio, l’appuntamento per eccellenza del sabato sera in tv: Maria De Filippi ci accompagna nel racconto dei sentimenti di “C’è Posta per Te”.

Ospiti e anticipazioni della puntata

Due i regali speciali nella puntata di domani: tornano Pio e Amedeo, pronti come sempre a far divertire il pubblico con la loro irriverenza e l’irresistibile sense of humor e il grande campione, attaccante del Napoli e della Nazionale Italiana, Lorenzo Insigne.

Al centro dello studio la scenografica busta divide mittente da destinatario. È la conduttrice e ideatrice del people show a fare da intermediario tra queste due parti che spesso sembrano essere inconciliabili.

Troviamo chi da anni non parla più con una persona cara, chi ricerca un primo amore di gioventù, chi vive incomprensioni con la sua famiglia ma anche chi vuole esprimere la propria gratitudine regalando un momento magico.