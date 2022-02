Caterina Balivo è lontano dalla TV da due anni. Farà il giudice alla nuova edizione de Il Cantante mascherato ma ha tanta voglia di tornare sul piccolo schermo.

Per ora, secondo quanto Lifestyleblog.it è in grado di anticipare, le avrebbero offerto di condurre Uno mattina estate con Massimiliano Ossini.

Non una grande offerta per una professionista come la Balivo. La accetterà pur di tornare nel giro ?