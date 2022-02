Casinò online: i servizi di Casinomonkey per giocare responsabilmente

(Adnkronos) –

Roma, 8 Febbraio 2022 -L’evoluzione digitale del gioco legale ha spinto molti utenti a preferire i servizi videoludici online rispetto a quelli tradizionali. Ovviamente è importante giocare in modo responsabile e affidarsi esclusivamente a piattaforme autorizzate da ADM, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Si tratta di un approccio fondamentale, per evitare di cadere in una truffa online oppure di giocare su siti e portali non autorizzati. Per questa ragione, è essenziale informarsi bene e sfruttare funzionalità utili presenti nei casinò online con licenza ADM, come l’autoesclusione e i limiti per le giocate e i versamenti.

La promozione del gioco responsabile è uno dei punti cardine di Casinomonkey, piattaforma web e canale YouTube che da sempre si propone contro il gioco illegale e scriteriato, con un’attenzione accurata nei confronti della sicurezza dei giocatori e dell’informazione di qualità sul gambling digitale. In questo modo è possibile approcciarsi in maniera sicura e consapevole al mondo del gioco online, operando nel pieno rispetto delle regole del settore e del benessere degli utenti.

La proposta di Casinomonkey per il gioco responsabile e legale



Lo strumento principale per giocare responsabilmente consiste nell’informazione, per questo motivo Casinomonkey è prima di tutto un canale informativo presso cui trovare contenuti professionali, trasparenti e di qualità sul gioco legale. Attraverso il canale YouTube è possibile trovare contenuti

gratuiti su tanti aspetti del gioco online, dalle slot machine ai bonus senza deposito, per capire bene come funzionano questi giochi e servizi.

Sul portale web, invece, è possibile divertirsi senza rischi tramite le slot online demo, giochi gratuiti che permettono di provare le migliori slot machine digitali senza utilizzare soldi, soltanto come puro divertimento videoludico sicuro e affidabile. Per ogni slot virtuale è presente un approfondimento

completo, attraverso il quale conoscere il regolamento del gioco e capire come funziona la slot per giocare in maniera consapevole.

Inoltre, è possibile usufruire di contenuti e approfondimenti dedicati sui migliori casinò online legali, ovvero le piattaforme di gambling online gestite dalle aziende in possesso di licenza ADM, trovando solo casinò digitali autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e sottoposti a rigidi controlli da parte delle Autorità preposte. In questo modo è possibile informarsi bene prima di giocare, un requisito essenziale per non commettere errori e utilizzare i servizi di siti web illegali o privi della concessione pubblica.

Su Casinomonkey.it sono disponibili anche guide dettagliate e recensioni utili per gli appassionati di gambling online, oltre a tutti i link di approfondimento sulla probabilità di vincita e le regole stabilite da ADM per il gioco legale. Il progetto include una presenza social anche su Instagram e Pinterest, con condizioni chiare di utilizzo dei servizi online presenti nel portale tramite link riservati alle privacy policy, cookie policy e ai termini e condizioni del servizio.

Come giocare in modo responsabile



Nonostante il gioco sia legale in Italia è importante sapere come giocare in modo responsabile, per un approccio coscienzioso e la conoscenza degli strumenti disponibili in caso di necessità.

Innanzitutto, bisogna usare solo ed esclusivamente i servizi dei concessionari ADM, in quanto mettono a disposizione giochi configurati secondo i parametri stabiliti dalle leggi italiane e offrono strumenti efficaci per il controllo del gioco.

Ad esempio, su questi portali è possibile impostare limiti alle giocate per evitare di perdere il controllo, definendo delle restrizioni ai versamenti su base giornaliera, settimanale o mensile. Allo stesso modo, è possibile autoescludersi dalla piattaforma in modo autonomo, con la possibilità di richiedere l’allontanamento temporaneo o indeterminato a seconda della gravità della situazione, ovviamente mantenendo l’accesso al proprio conto per ritirare eventuali crediti maturati.

Su Casinomonkey è possibile trovare tutte le informazioni necessarie sul gioco responsabile, un approccio etico e professionale che favorisce il divertimento sano e accorto, nel pieno rispetto del benessere di ogni appassionato di gambling digitale.

Per maggiori informazioni



