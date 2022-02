Buongiorno Benessere: la puntata del 26 febbraio

Anche sabato 26 febbraio Buongiorno Benessere con Vira Carbone, in onda alle 10.20 su Rai 1, dedica l’apertura al Covid-19.

Anticipazioni della puntata

Il nostro Paese, grazie al piano di vaccinazione e alla collaborazione civile e responsabile della maggioranza della popolazione, affronta questa nuova ondata pandemica con più certezze. Ospite, il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova.

La seconda pagina è curata dal dottor Carlo Gargiulo, medico di famiglia per capire quali controlli dello stato di salute si possono fare in casa, utilizzando strumenti elettronici oggi commercializzati a prezzi contenuti. Semplici avvertenze per usare al meglio lo sfigmomanometro, più comunemente conosciuto come misuratore di pressione.

Oppure il saturimetro, il cardiofrequenzimetro e lo stick per le urine.

A seguire, lo spazio curato dal professor Valerio Rossi Albertini dimostra con un esempio pratico quali pericoli corre l’organismo quando i batteri che lo attaccano risultano resistenti agli antibiotici.

La rubrica Primo Soccorso si occuperà di emorragia nasale. Che cosa la determina? Come la preveniamo? Come la affrontiamo? Ne parla il professor Francesco Franceschi, direttore di Medicina di Urgenza e Pronto Soccorso al Policlinico Gemelli di Roma.

L’intervento del professor Ciro Vestita, fitoterapeuta, farà invece scoprire le virtù curative e lenitive delle erbe più comuni.

E ancora, il riflusso gastroesofageo, spesso legato allo stress e quindi sempre più comune di questi tempi: il professor Riccardo Rosati, primario di gastroenterologia all’ospedale San Raffaele di Milano, spiega come prevenirlo e curarlo.

Per l’approfondimento si affrontano i malanni della vecchiaia con il professor Italo Cantore, dirigente medico di otorinolaringoiatra all’ospedale San Filippo Neri – Asl Roma 1; con il professor Fabio Cerza, direttore di ortopedia e traumatologia all’Ospedale dei Castelli di Roma, e con il professor Samir Sukkar, direttore di nutrizione clinica all’ospedale San Martino di Genova.

Completano il menù del giorno una ricetta gustosa e salutare con il nostro esperto di alimentazione Marco Bianchi, i servizi degli inviati sul territorio, alla ricerca di eccellenze sanitarie e agroalimentari. E la pillola di sport salute di Samuel Peron.