Buongiorno Benessere: la puntata del 19 febbraio

Appuntamento sabato 19 febbraio, alle 10.20 su Rai 1 con la 19° puntata di Buongiorno Benessere.

Anticipazioni e ospiti della puntata

Anche questa volta, apertura inevitabilmente dedicata al Covid-19, che resta un’emergenza sanitaria globale a causa del diffondersi della variante del virus denominata Omicron.

Ospite della puntata, il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, e il dottor Carlo Gargiulo, medico di famiglia.

La rubrica Primo Soccorso si occuperà di dolori al ginocchio. Che cosa fare, subito, prima dell’eventuale visita da uno specialista, per alleviare i fastidi che colgono ‘articolazione più importante della gamba?

Ospite il professor Fabio Cerza, responsabile del reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale dei Castelli di Roma.

La chirurgia estetica e più precisamente: la probabilità che a un primo intervento il paziente debba sottoporsi a un secondo intervento correttivo, è il tema dello spazio/medicina, curato dalla professoressa Marzia Salgarello, direttrice dell’UOC Chirurgia Plastica al Policlinico Gemelli di Roma.

A seguire l’angolo curato dal professor Valerio Rossi Albertini, aiuterà a capire, grazie a un esperimento pratico, come il nostro corpo reagisce quando entra in contatto con determinati alimenti e perché alcuni di questi – apparentemente innocui – scatenano allergie e intolleranze in alcuni di noi.

Il tema Allergie al cibo verrà poi approfondito nella rubrica dedicata alle domande da casa del pubblico di Buongiorno Benessere. Ospiti di questa puntata la professoressa Elisa Bernardi, biologa nutrizionista; il professor Alberto Testoni, direttore UOC di gastroenterologia IRCCS all’ospedale san Raffaele di Milano e il dottor Antonello Giovannetti, allergologo al Policlinico Umberto I di Roma.

Alessandro Cierciello farà vedere come applicare i suggerimenti degli esperti spostandosi in cucina, dove lo chef parlerà della gastronomia applicata alle strategie nutrizionali funzionali al superamento del problema appena dibattuto.

L’argomento che chiude questa puntata è il cervello: quali patologie richiedono un intervento chirurgico, e come si diagnosticano. Relatore, il professor Pietro Mortini, drettore di Neurochirurgia IRCCS all’ospedale San Raffaele di Milano.