Board International cresce ulteriormente nel 2021, con importanti successi nel segmento delle grandi aziende, nuovi clienti ed espansione commerciale

CHIASSO, Svizzera & BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Board International, vendor della piattaforma leader nel settore del Decision-Making, ha reso noto il dato sulla propria crescita per l’anno finanziario 2021, che si chiude con un +47% di Annual Recurring revenue (ARR).

Questa significativa crescita deriva da un aumento delle sottoscrizioni ARR, con 208 nuove imprese che hanno scelto le soluzioni Board in Nord America, Europa e Asia, e si basa inoltre su un aumento del 117% di Net Revenue Retention (NRR) rispetto ai clienti esistenti.

I clienti in USA rappresentano un considerevole contributo alla crescita dell’anno finanziario 2021, segnando un aumento del 102% per quanto riguarda le sottoscrizioni: è un segnale della crescita del market share di Board in un’area del mondo così importante.

“Siamo molto felici di questo grande slancio dell’azienda, che ci ha portato ad una espansione attraverso il 2021, con una crescita del 47% ARR”, ha affermato Marco Limena, CEO di Board International. “I risultati dell’ultimo anno confermano che le organizzazioni stanno cercando di migliorare le proprie capacità di cogliere insight significativi a partire dalle performance finanziarie e dalle operations di tutta l’azienda, così da prendere decisioni più intelligenti, in modo più rapido, raggiungendo gli obbiettivi di business”.

Nel complesso, durante lo scorso anno, ci sono state importanti implementazioni delle soluzioni Board presso grandi aziende clienti, sia per l’Office of Finance, la Supply Chain, l’area Sales e le Operations; sia per settori industriali verticali – in particolare per il settore Retail – dove si sono realizzati espansioni di soluzioni e successi molto significativi. L’alto tasso di adozione del software Board da parte dei clienti dimostra la flessibilità della piattaforma nel fornire risultati aziendali e creare valore grazie a una metodologia di Integrated Business Planning, facendo sperimentare rapidamente i benefici della trasformazione digitale presso organizzazioni che operano in tutto il mondo.

Anche l’insieme dei talenti che lavorano in Board International continua ad aumentare. La forza lavoro è infatti cresciuta del 20% rispetto all’anno precedente, ed è prevista una ulteriore espansione affinché l’azienda operi al meglio su scala globale nel 2022.

Board International fa parte del portfolio di aziende di Nordic Capital, uno dei principali investitori private equity.

Board è la piattaforma leader per il Decision-Making che consente alle persone di avere un impatto trasformativo in azienda, aituandole in modo intuitivo a trarre vantaggio e creare valore dai dati, all’interno di un ambiente flessibile e all-in-one. Coniugando insieme Planning, Business Intelligence e Predictive Analytics la piattaforma Board fornisce alle imprese una visione completa, accurata e coerente delle informazioni aziendali, dotandole al contempo del pieno controllo delle performance in tutta l’organizzazione e di intuizioni data-driven, a partire da cui prendere decisioni efficaci. Grazie a Board, aziende internazionali come H&M, BASF, Burberry, Toyota, Coca-Cola, KPMG e HSBC hanno digitalizzato i processi decisionali.

Fondata nel 1994, Board International ha 25 sedi in tutto il mondo ed è riconosciuta dai principali analisti ed esperti del settore tra cui Gartner, Nucleus Research e Dresner.

