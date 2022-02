BMW X6: in programma il restyling di metà carriera

L’anno prossimo, la grande SUV coupé BMW X6 sarà sottoposta al restyling di metà carriera. Esteticamente, sarà riconoscibile per il frontale con la calandra più ampia e i fari più sottili, nonché per lo stile in linea con la supercar Serie 8 recentemente rinnovata.

Nella gamma della nuova BMW X6 restyling sarà confermato il motore diesel 3.0d TwinPower Turbo a sei cilindri in linea, per le versioni xDrive30d da 286 CV e xDrive40d da 340 CV di potenza. Inoltre, saranno aggiornate le declinazioni xDrive40i con il propulsore a benzina 3.0i TwinPower Turbo a sei cilindri in linea da 374 CV ed M50i con l’unità di pari alimentazione 4.4i TwinPower Turbo V8 da 545 CV di potenza.

Per l’occasione, la rinnovata BMW X6 sarà disponibile anche nella configurazione Plug-In Hybrid a propulsione ibrida, con le versioni xDrive30e da 292 CV ed xDrive45e da 394 CV di potenza complessiva. Il top di gamma, invece, potrebbe essere rappresentato dalla sportiva declinazione CS da 635 CV di potenza della X6M.