Berlusconi, legale: “Assente in aula ma allo stadio? Cose non paragonabili”

(Adnkronos) – Silvio Berlusconi “non si è mai sottratto, né mai si sottrarrà alla possibilità di dare la propria versione dei fatti in qualsiasi vicenda che lo coinvolge anche suo malgrado. Se è stato presentato un certificato medico vuol dire che ha un qualche tipo di problema di salute”. Lo afferma Federico Cecconi, difensore dell’ex premier, in riferimento alle polemiche sollevate dall’assenza in aula a Monza del leader di Forza Italia.

“Lo sentirò questo pomeriggio, spero che questo problema di salute non sia duraturo significativo”, aggiunge il legale che non rappresenta il Cav nel processo a carico di Giovanna Rigato. Il pm di Monza aveva criticato l’assenza di Berlusconi che sabato scorso si è recato allo stadio. “Intanto sabato non è martedì e poi credo non si possano neanche paragonare le due tipologie di impegni”, conclude Cecconi.