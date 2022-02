Bentley Systems completa l’acquisizione di Power Line Systems, leader mondiale nel software per l’ingegneria della trasmissione di energia

EXTON, Pa.–(BUSINESS WIRE)–Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), la società di software per l’ingegneria delle infrastrutture, ha annunciato oggi il completamento dell’acquisizione di Power Line Systems, leader nel settore software per la progettazione di linee aeree di trasmissione di energia elettrica e delle loro strutture, dalla società di private equity TA Associates per circa 700 milioni di dollari in contanti (per un’attività senza debiti e soggetta ad aggiustamenti finali del capitale circolante).

Nel momento in cui annuncerà i risultati operativi per l’intero anno 2021 (previsti per il 1° marzo 2022), Bentley Systems fornirà le sue prospettive finanziarie per l’intero anno 2022, riflettendo l’inclusione di Power Line Systems.

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) è la società di software per l’ingegneria delle infrastrutture. Forniamo software innovativi per far progredire l’infrastruttura mondiale, sostenendo sia l’economia globale che l’ambiente. Le nostre soluzioni software leader del settore sono utilizzate da professionisti e organizzazioni di ogni dimensione per la progettazione, la costruzione e la gestione di strade e ponti, ferrovie e trasporti, sistemi idrici e fognari, opere e servizi pubblici, edifici e campus, impianti di estrazione e strutture industriali. Le nostre offerte includono applicazioni basate su MicroStation per la modellazione e la simulazione, ProjectWise per la project delivery, AssetWise per le prestazioni di asset e rete, il portafoglio leader del settore di Seequent di soluzioni software per le geoscienze e la piattaforma iTwin per i digital twin delle infrastrutture. Bentley Systems conta più di 4.000 collaboratori e genera un fatturato annuo di più di 800 milioni di dollari in 172 Paesi. www.bentley.com

