Belen Rodriguez: “Oggi sto bene anche da sola”

Belén Rodríguez -domenica 20 febbraio a Verissimo – si dichiara felicemente single dopo la fine della storia d’amore con Antonino Spinalbese:

“Oggi sto bene. Al momento sono fidanzata con i miei gatti. Vivere da soli è più semplice. Per tanti anni sono stata sempre l’eterna fidanzata di qualcun’altro: sono stati sempre lunghi periodi in cui mi lasciavo e mi riprendevo. So che sono una pasticciona, ma la mia non è leggerezza, è che spesso pecco di entusiasmo”.