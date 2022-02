Bassetti: “Ennesimo attacco no vax, magistratura dia segnale forte”

(Adnkronos) – “Avrei voluto iniziare il San Valentino in maniera diversa. Invece sono stato vittima per tutta la notte, e continuo a esserlo anche stamattina, dell’ennesimo attacco telefonico e di messaggistica whatapp sul mio cellulare da parte dei soliti violenti no vax e no Green pass. In questo ultimo caso un agglomerato di ignoranza, terrapiattismo, volgarità, violenza e delinquenza. Credo che serva un segnale forte da parte della magistratura per far capire che lo Stato ci difende ed è dalla parte dei medici. Date un segnale. Sarebbe importante”. Lo chiede Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova.

“Per fortuna, a parte questo vomitevole attacco – scrive su Facebook – il Covid è sempre meno un problema ospedaliero e sanitario, anche qui al San Martino: nessun ricovero Covid nel weekend”, sottolinea. “Non vedo l’ora di festeggiare più tardi San Valentino con la mia unica matrice di forza e di amore”, chiosa il medico.