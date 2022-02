Bartolo: “Fondi Pnrr opportunità irripetibile per sanità siciliana”

(Adnkronos) – “I fondi del Pnrr rappresentano un’opportunità irripetibile per la sanità siciliana. La pandemia ha mostrato tutte le carenze dell’attuale rete ospedaliera e gli effetti negativi prodotti dal progressivo smantellamento dei presidi territoriali. Il Piano di ripresa avviato con i fondi europei di Next Generation EU, è una chance che non può essere perduta, né tantomeno sprecata”. Lo ha detto all’Adnkronos l’europdeutato Pietro Bartolo, che per tanti anni è stato il medico di Lampedusa.

“Dal dibattito politico di queste ore il rischio che ciò possa avvenire, purtroppo, emerge. Serve un forte raccordo tra la Regione e le Asp che vanno rafforzate attraverso competenze tecniche e non solo sanitarie. E serve riservare particolare attenzione a Isole minori e zone montane che sotto il profilo dell’assistenza sanitaria presentano le fragilità maggiori”, dice.

E conclude: “Da euro-parlamentare e da medico auspico che il senso di responsabilità abbia la meglio sulle convenienze politiche e sulla programmazione amministrativa e che l’intero iter sia accompagnato da controlli per misurare l’impatto delle scelte e vigilare sul rischio di infiltrazioni da parte della criminalità mafiosa”.