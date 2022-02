Aviva conquista pasticcerie e feste, ecco perché “fa impazzire” tutti: mezzo milione di bottiglie vendute per i party

Adesso, Aviva – dopo una serie di successi incamerati nel corso degli ultimi due anni – diventa uno dei punti di riferimento per il settore pasticceria, bar e per i party, tanto amati da tutti. Lo dicono i dati che arrivano dal quartier generale: 500 mila bottiglie vedute nel 2021, di queste il 75% è destinato alle feste e ricorrenze di vario tipo. Sono dati positivi che fanno pensare ad una vera e propria ripresa di tutto il settore e che, in ogni modo, in questo anno e mezzo ha dovuto fronteggiare chiusure e lockdown.

Record di brindisi nel 2021, tra compleanni o ricorrenze varie: secondo l’Osservatorio Unione italiana vini (Uiv)-Ismea, sono, infatti, oltre 316 milioni le bottiglie italiane pronte per essere consumate durante le feste, il 18,3% in più dello scorso anno e il 50% in più rispetto a solo cinque anni fa. Aviva, in questo scenario, s’inserisce con mezzo milione di bottiglie (sia nella colorazione aperitivo, sia con quella classica)..



Da pochi mesi Aviva ha dato il via alla produzione dell’aperitivo – che sta praticamente superando ogni record con il boom di produzione e consumo da parte degli italiani. Ancora una volta viene premiata una bevanda italiana che è in pole position su Amazon per numero di vendite. Aviva, in pratica, segue il trend degli ultimi mesi con numeri da capogiro. L’aperitivo marcato Aviva – che ha un colore rosso acceso – viene scelto per momenti di festa e drink in compagnia a casa o al bar. Ha un gusto rinfrescante e piacevole, da servire fresco con una fetta d’arancia. Per questo motivo la sua ricetta è vincente.