Austria, valanga in Tirolo: morti 5 scialpinisti

(Adnkronos) – Cinque persone sono morte a causa di una valanga a Spiss, nella provincia austriaca del Tirolo, al confine con la Svizzera. Secondo quanto riferito dalla polizia, una persona ferita è stata trasferita nella Confederazione elvetica. Non sono state fornite informazioni sull’identità o la nazionalità delle vittime.

A causa della neve fresca, vi sono state circa 60 valanghe fra ieri e oggi in Tirolo. A Solden cinque persone sono rimaste sepolte, ma poi sono state tratte in salvo da una valanga, quattro delle quali poi ricoverate in ospedale. Nella stazione sciistica di Glungezer, una donna tedesca è stata miracolosamente salvata dopo essere rimasta 15 minuti sotto 1,5 metri di neve. Era incosciente, ma respirava ancora ed è stata ricoverata in ospedale. “Sopravvivere per 15 minuti è un vero colpo di fortuna”, ha commentato la polizia.