Aumento bollette e luce gas, misure governo: quanto si risparmia?

(Adnkronos) – Aumento delle bollette di luce e gas, il governo sta definendo le misure per contrastare il caro-energia. Sembra certo che anche nel prossimo trimestre le famiglie vedranno un azzeramento degli oneri di sistema in bolletta. In cosa si traduce questa iniziativa per le tasche degli italiani?

Secondo le stime di Facile.it il beneficio per i consumatori già nel periodo gennaio – marzo 2022 è pari, sulla sola bolletta elettrica, di poco meno di 10 euro al mese, per un totale, di circa 28 euro in meno nel trimestre.

“Difficile fare previsioni precise su quale sarà l’impatto delle nuove misure sulle tasche dei consumatori, ma se guardiamo al passato risulta evidente come, nonostante le ingenti risorse investite, gli interventi siano riusciti solo in parte a mitigare gli aumenti”, spiega Silvia Rossi, direttore commerciale Utilities di Facile.it. “Questa volta, però, le risorse destinate potrebbero arrivare a 7,5 miliardi di euro e, seppur divise tra famiglie, imprese e pubbliche amministrazioni, potrebbero avere un impatto più tangibile”.