Aston Martin Vantage: in arrivo la versione sportiva RS

La gamma della supercar Aston Martin Vantage sarà ampliata alla versione sportiva RS, in arrivo entro fine anno. Prodotta in serie limitata, in quanto sono previsti soli 299 esemplari, sarà equipaggiata con il motore 5.2 V12 biturbo a benzina.

La nuova Aston Martin Vantage RS dovrebbe condividere la potenza di 639 CV con la DB11, oppure la potenza di 700 CV con la V12 Speedster. Tuttavia, non è escluso che possa essere accreditata della potenza di 725 CV come la supercar DBS.

Attesa dopo la Super SUV coupé DBX 707 con il propulsore a benzina 4.0 V8 biturbo da 707 CV di potenza e 900 Nm di coppia massima, la nuova Aston Martin Vantage RS non sarà l’unica novità sportiva del celebre costruttore britannico. Infatti, nel 2024 debutterà la hypercar Valhalla a propulsione ibrida Plug-In Hybrid da almeno 911 CV di potenza complessiva. Infine, per l’anno successivo è prevista l’altra hypercar Vanquish, sempre a propulsione ibrida Plug-In Hybrid da 843 CV di potenza complessiva.