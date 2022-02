artnet AG: un forte inizio del 2022 con un team manageriale più forte

Un forte inizio del 2022 con un team manageriale più forte

– Alanna Lynch è la nuova Chief Operating Officer, Quentin Rider il nuovo Chief Technology Officer

– Albert Neuendorf entra nel team manageriale come Chief Strategy Officer

– È partita la ricostruzione tecnologica completa del database di Artnet

BERLINO e NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Artnet AG, la principale piattaforma per i dati e i media del mercato dell’arte, nonché il mercato globale per il commercio dell’arte esclusivamente online, sta iniziando l’anno con un team amministrativo ampliato. Ad affiancare il CEO Jacob Pabst oggi ci sono Alanna Lynch come Chief Operating Officer, Quentin Rider nel ruolo di Chief Technology Officer e Albert Neuendorf nell’incarico di Chief Strategy Officer.

Contacts

Jacob Pabst



Tel: 030 20 91 78 20



Email: ir@artnet.com

Sophie Neuendorf



Email: sneuendorf@artnet.com