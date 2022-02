Arriva Vik, compagno virtuale per aiutare le donne con cancro ovarico

(Adnkronos) – Risponde sempre, a qualsiasi ora, anche la notte. Sta comodamente in tasca, nello smartphone, e non disturba se non viene chiamato in causa: 24 ore su 24, 7 giorni su 7. E’ una chatbot, un patient support program: non è un medico né uno psicologo ma risponde a quasi tutti i quesiti, dai più complessi ai più semplici. Il suo nome è Vik, segni particolari: è il primo assistente virtuale per le donne affette da carcinoma ovarico.

Vik infatti è un esperto di tumore ovarico e da oggi in poi sarà un prezioso alleato di tutte le pazienti che si trovano a dover fare un tratto di strada con un compagno poco gradito. Vik tumore ovarico, questo il nome completo, è stato sviluppato dall’azienda francese Wefight, che ha in portfolio altri prodotti, altri Vik, super esperti anche di altre patologie. Al progetto hanno contribuito Gsk e Acto onlus.

L’assistente virtuale sa tutto della malattia: definizioni, livelli, tipi, sintomi, diagnosi, impatto sulla qualità della vita (sport, lavoro, sessualità, alimentazione). E’ informato sui trattamenti e sulle classificazioni delle terapie. Ne conosce i foglietti illustrativi e ha un dialogo aperto con i siti governativi in caso di variazioni. In più tiene conto degli appuntamenti della paziente che avvisa per tempo, lo stesso fa per l’assunzione la terapia. I contenuti scientifici si basano sulle linee guida di ogni Paese e sono stati costruiti e validati da esperti medici, mentre quello che riguarda l’aspetto “sociale”, le preoccupazioni delle pazienti dalle associazioni dei pazienti. E la macchina intelligente, costruita con algoritmi in grado di elaborare il linguaggio e di comprendere le richieste delle pazienti, è stata presentata questa mattina durante una conferenza stampa online alla quale hanno partecipato Carmine De Angelis, oncologo dell’Università Federico II di Napoli, Vanda Salutari, dell’Uoc Ginecologia Oncologica, Fondazione Policlinico Gemelli Irccs Roma, Nicoletta Cerana, presidente di Acto onlus e Laura Cappellari, Dipartimento Patient Affairs di Gsk.

In Italia a istruire Vik è stato Carmine De Angelis, oncologo dell’Università Federico II di Napoli: “L’idea del progetto Vik – spiega De Angelis – nasce con l’obiettivo di far fronte a tre principali bisogni comuni alle pazienti: la mancanza di informazioni veloci e affidabili di natura medica, la ricerca di un sostegno globale durante il percorso diagnostico e terapeutico ed il senso di solitudine ed isolamento avvertito dalle donne in questa fase della loro vita. L’applicazione diventa un assistente virtuale che accompagna le pazienti, rispondendo ai loro quesiti, condividendo informazioni di interesse ed interagendo in maniera proattiva. Vik non si sostituisce al medico, ma rappresenta un importante alleato alla sua attività. I contenuti sono il risultato di un ampio lavoro di revisione della letteratura scientifica ad oggi disponibili relativa alla diagnosi e cura del tumore ovarico”.

Alla stesura della parte umana ha contribuito Acto onlus: “Grazie alla partnership con Gsk – afferma Nicoletta Cerana, presidente di Acto Italia – possiamo offrire ai 140mila utenti che raggiungeranno la app Vik dal nostro portale una ulteriore fonte di informazione semplice ed affidabile e una nuova gamma di servizi digitali di supporto. Con Vik continua il processo di digitalizzazione dei servizi di Acto iniziato nel 2018, nella convinzione che la tecnologia, se ben usata, può essere di primo aiuto a chi soffre e a chi se ne prende cura senza peraltro sostituirsi mai ad una consulenza specialistica o alla visita del medico”.

Negli ultimi anni il tumore dell’ovaio ha visto un progresso importante nelle cure, soprattutto con la disponibilità dei Parp inibitori. “Il tumore ovarico – conferma Vanda Salutari, dell’Uoc Ginecologia Oncologica, Fondazione Policlinico Agostino Gemelli Irccs Roma – è l’ottava neoplasia più comune nelle donne nel mondo. In Italia si calcola siano 5.200 ogni anno le nuove diagnosi. È definito il silent killer perché non esiste uno screening e i sintomi sono spesso aspecifici, per cui la diagnosi avviene quando ormai la malattia è in fase avanzata. I farmaci della classe dei Parp inibitori hanno rivoluzionato negli ultimi anni il trattamento del carcinoma dell’ovaio e di conseguenza le prospettive e la qualità di vita delle pazienti. Sono farmaci orali che vengono somministrati come terapia di mantenimento sia dopo la prima linea di chemioterapia che nelle linee successive, per questo la qualità di vita e la corretta istruzione delle pazienti è fondamentale per la compliance al trattamento, soprattutto nei primi due mesi di terapia. In tale contesto il supporto di una chatbot come Vik diventa fondamentale. Permette alla paziente di avere a disposizione un valido supporto che la accompagna nella gestione degli effetti collaterali e delle paure legate alla malattia e al nuovo percorso di cura”.

Vik è un patient support program, l’ultimo nato in Gsk. “Convivere con una patologia cronica – sostiene Laura Cappellari, responsabile Dipartimento Patient Affairs di Gsk – significa affrontare un percorso impegnativo di gestione della vita quotidiana e della cura. Richiede energia e tempo, al malato e alla sua famiglia. Pertanto, mettere a disposizione dei pazienti oncologici, fragili fisicamente e socialmente, un supporto psicologico e motivazionale quale Vik, oltre al generale miglioramento della qualità della vita impatta sull’aderenza alla terapia e sulla motivazione. Vik è un compagno virtuale che supporta le pazienti e i familiari nel loro percorso sanitario rispondendo alle domande e fornendo reattivamente le informazioni appropriate al momento giusto. L’interazione tra Vik tumore ovarico e la paziente si svolge su un piano di conversazione naturale, come un colloquio con un amico e un’amica esperta della patologia. Altro importante aspetto da sottolineare relativamente a questa chatbot è che permette alla paziente di consultare e condividere testimonianze di altre pazienti e caregivers, con l’obiettivo di rafforzare l’aspetto dell’auto aiuto”.

La versione italiana di Vik tumore ovarico è disponibile negli app stores e sui websites di Gsk e di Acto.