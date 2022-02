Arriva su Raiplay Il Santone – #lepiùbellefrasidiOscio

Oscio arriva in tv con il volto di Neri Marcorè in Il Santone – #lepiùbellefrasidiOscio.

Il fenomeno social più dirompente diventa una serie comedy in dieci puntate prodotta da Stand by me in collaborazione con Rai Fiction e disponibile in esclusiva su RaiPlay dal 25 febbraio.

La serie: cast, protagonisti, trama e anticipazioni

Neri Marcorè veste i panni di Enzo Baroni, un antennista di Centocelle che scompare improvvisamente.

Quando torna, diversi mesi dopo, perfino la moglie Teresa (Carlotta Natoli) fatica a riconoscerlo: indossa un mundu indiano, ha la barba lunga e l’aria serafica di un santone. Nessuno sa dove sia stato né lui lo spiega e forse lo ignora.

Ma, ora che ha questo aspetto, gli abitanti del quartiere sembrano ascoltarlo, anzi, pendono tutti dalle sue labbra: le vecchie frasi di saggezza popolare romana che Enzo pronunciava da una vita ora appaiono come massime di acuta profondità.

Queste, e una fortuita serie di coincidenze, trasformano l’antennista prima in un guru di quartiere, poi di tutta Roma. La vicenda attira l’attenzione di Jacqueline (Rossella Brescia), agente televisiva che fiuta l’affare e vorrebbe far diventare Enzo una star. In poco tempo l’antennista diventa per tutti “il Santone di Centocelle”.

La serie, tra comicità e gag esilaranti, lascia intravedere una satira graffiante della società contemporanea e del suo bisogno a qualsiasi costo di punti di riferimento e miti, per quanto superficiali e volubili.

La parabola dell’antennista di Centocelle diventato all’improvviso guru grazie al tam tam sui social è anche un’amara riflessione sui lati oscuri della popolarità e sulla potenza della viralità.



La serie, da un’idea di Giorgia Cardaci, è una produzione Stand by me in collaborazione con Rai Fiction prodotta da Simona Ercolani, scritta da Tommaso Capolicchio, Giulio Carrieri, Simona Ercolani, Filippo Gentili, Giulia Gianni, Laura Grimaldi, Federico Palmaroli, Vanessa Picciarelli, Pietro Seghetti e diretta da Laura Muscardin. Musiche di Roberto Angelini.