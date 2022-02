Arriva la nuova Wallbox di Mercedes per ricariche veloci e ‘smart’

(Adnkronos) – E’ destinata a rispondere alle esigenze crescenti del mercato automobilistico europeo la nuova Wallbox di Mercedes-Benz, progettata per ricaricare auto elettriche e ibridi plug-in in modo veloce, intelligente e semplice. La Wallbox controlla il processo di ricarica, adatta la potenza di carica al processo di ricarica ed eroga fino a 22 kW in trifase. Questo rende la ricarica molto più veloce di una tradizionale presa domestica. Una luce LED multicolore sulla wallbox indica lo stato attuale del processo di carica. I componenti di sicurezza integrati nella wallbox, se l’unità è installata correttamente, forniscono un’ulteriore protezione contro gli sbalzi di corrente per il veicolo, la rete domestica e la wallbox durante la ricarica.

Grazie all’impostazione per le funzionalità da remoto, la nuova Wallbox – collegabile alla connessione Internet tramite cavo Ethernet o WiFi – permette ora di avviare e interrompere autonomamente i processi di ricarica tramite la Mercedes me App, seguire lo stato di carica e visualizzare lo storico di ricarica. Per proteggere dall’uso non autorizzato, la Mercedes-Benz Wallbox può essere attivata o bloccata tramite l’app o la scheda RFID. Un’altra novità è il contatore di energia integrato. Inoltre, è tecnicamente predisposta per ricevere aggiornamenti software “over-the-air” attraverso la connessione Internet del cliente.

Ma – tecnologia a parte – la nuova Wallbox si distingue anche per il suo design con un case ispirato ai principi della gamma EQ. La Wallbox è attesa in Germania e in molti paesi europei da aprile 2022 dove verrà distribuita attraverso la rete di concessionari Mercedes-Benz. Nel corso del 2022 Mercedes-Benz Italia offrirà anche un servizio di installazione con un partner internazionale.